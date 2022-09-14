Алёхин полагает, что Киев получит дальнобойные ракеты ATACMS от США

Сейчас Киев стремится получить от США военную помощь, включающую в себя 29 видов вооружений, в том числе тактические ракеты ATACMS высокой дальности. Об этом сообщил военный эксперт Геннадий Алёхин.

Обозреватель добавил, что киевским властям нужно как можно больше такого оружия.

"Киев кровно заинтересован в том, чтобы такие типы вооружений поступили на Украину в как можно большем количестве. Я не сомневаюсь, что вооружение будет поступать, но в каком количестве — трудно сказать", — сказал Алёхин в беседе с "Украиной.ру".

Эксперт отметил, что США, поставляя Украине оружие высокой дальности, постоянно напоминает о том, что с его помощью нельзя наносить удары по территории РФ. Однако Алёхин уверен, что всего лишь "такая уловка со стороны американцев".

Обозреватель напомнил, что сейчас линия соприкосновения располагается в непосредственной близости от Белгородской области, а значит, ВСУшники технически могут наносить удары по территории РФ при помощи ствольной артиллерии дальностью 20-30 км.