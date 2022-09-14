Кедми: ВС РФ способны перебить все РСЗО HIMARS на Украине до их первого выстрела

Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS не являются большой проблемой для российской армии, так как США направили в Киев всего один дивизион, половина которого уже уничтожена. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

На данный момент на вооружении ВСУ осталось две с половиной батареи РСЗО, а переданные им ракеты имеют радиус всего в 70 километров. Однако российской армии следует ликвидировать не только снаряды, но и сами системы, отметил политолог.

По мнению Кедми, самый эффективный способ борьбы с HIMARS — это уничтожение ещё до их выхода на позиции. Российским войскам необходимо держать под контролем перемещение РСЗО по территории Украины с момента пересечения границы.

"Постоянное отслеживание этих орудий — это только техническая и организационная проблема. Есть очень много способов отслеживать их. Они не летают по воздуху, не прячутся под землей", — заявил Кедми в эфире "Соловьёв LIVE".