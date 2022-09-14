ВСУ стягивают силы в направлении Марьинки, Песок и Угледара

ВСУ пытаются раздёргать резервы ВС РФ, стягивая силы сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Армия Украины концентрирует силы в районах Марьинки, Песок и Угледара ДНР. Сюда перебрасываются дополнительные резервы и бронетехника. Пока стратегия действий ВСУ остаётся непонятной: возможны удары сразу с трёх сторон, либо одна из них будет основной, а оставшиеся две — для отвлечения внимания, пишет "Военное обозрение".

ВС РФ в курсе замыслов командования ВСУ, поэтому вовлекают дополнительные резервы по этим направлениям и вводят новые подразделения в зону спецоперации.

Стоит обратить внимание, что появилось много фейковых новостей в украинских СМИ относительно успехов ВСУ. Недавно Киев вбросил недостоверную информацию о захвате Красного Лимана военными Украины, что вызывало волну восторга в местных пабликах. На самом деле город находится под контролем ВС РФ, а ВСУ понесли потери при попытках его атаки.