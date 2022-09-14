МО: при попытке наступления Украины под Николаевом погибли более 150 солдат ВСУ

Официальные представители Минобороны России рассказали о потерях армии Украины при попытке 24-й и 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад атаковать Мирное, Сухой Ставок, Белогорку, Брускинское, Ольгино в Херсонской области и посёлок Терновые Поды в Николаевской области.

"Ликвидировано 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 бронированных машин и более 150 военнослужащих", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в министерстве сообщили о гибели 150 солдат ВСУ в Харьковской области.