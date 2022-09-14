Официальные представители Минобороны России рассказали о потерях армии Украины при попытке 24-й и 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад атаковать Мирное, Сухой Ставок, Белогорку, Брускинское, Ольгино в Херсонской области и посёлок Терновые Поды в Николаевской области.
"Ликвидировано 8 украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 бронированных машин и более 150 военнослужащих", — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в министерстве сообщили о гибели 150 солдат ВСУ в Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.