В Киеве обещают уничтожить Крымский мост позже: "Всему своё время"

На данный момент Крымский мост находится под надёжной охраной, поэтому украинской армии бесполезно наносить по нему удары. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

По его мнению, ВСУ должны разрушить важный стратегический объект чуть позже. Сейчас армия киевского режима выполняет другие задачи, отметил полковник.

"Если мы используем вооружение, которое будет перехвачено или уничтожено во время подлёта ракеты, то российская пропаганда получит маленький бонус, что они смогли защитить этот объект. Всему своё время, я бы не спешил", — заявил Тетерук в эфире интернет-канала "Фабрика новостей".