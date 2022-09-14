Кнутов: тактика живого щита от ВСУ не позволила ВКС России нанести по ним удары

ВСУ уже давно готовились к наступлению: количество "штыков" увеличилось у Киева до 1 млн человек. Генштаб Украины даже привлёк женщин.

Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что националисты сумели скрытно сосредоточить на Харьковском направлении до 30 тысяч военных, которых разместили непосредственно в областном центре и пригороде.

Рядовые и офицерский состав заняли жилые дома, а военную технику спрятали в общественных зданиях, подчеркнул аналитик.

"Неоднократное применение ВСУ тактики "живого щита” не позволило российским ВВС нанести удары по жилым кварталам, занятым украинскими войсками. Средства ПВО противника ещё больше усложняли задачу”, — в интервью изданию "Украина.ру" сказал обозреватель.

По его словам, украинский "Бук-М1” и большое количество ПЗРК свели к минимуму действия военной авиации. А с большой высоты атаковать было нельзя из-за возможных потерь среди мирного населения, подытожил Кнутов.