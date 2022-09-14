Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выступил за введение военного положения. Как подчеркнул политик, Россия стала участницей вооружённого конфликта с альянсом НАТО.
"Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение", — сказал российский чиновник.
Вместе с этим он отметил, что является патриотом и помогает с проведением спецоперации РФ по принуждению к миру на Украине. Для этого не нужен приказ, подчеркнул Кадыров.
Ранее он заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации не отступали в ходе конфликта на Украине.
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