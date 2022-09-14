Кадыров: армия России никуда и нигде не отступает в ходе СВО

Россия нигде и никуда не отступает в ходе проведения специальной военной операции. Всё это вбросы и провокации Запада. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Он поспешил успокоить "самых буйных и самых скептических комментаторов".

"Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", — объяснил политик.

Российские военные не могут стрелять без разбора по всем подряд, включая мирных граждан, лишь ради того, чтобы утолить маниакальные желания "диванных невежд", добавил он.

По его словам, Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы, тогда как украинские боевики стреляют даже по своим.

"Отсюда и различия в тактике. Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приёмы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы", — заключил Кадыров.