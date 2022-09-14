Арестович о поставках дальнобойных ракет Украине: Не накроем Москву или Тулу

Алексей Арестович объяснил, для чего украинской армии нужно дальнобойное орудие, способное наносить удары на расстоянии тысяч километров.

Советник офиса Владимира Зеленского отметил, что у Вооружённых сил РФ остаётся преимущество в виде дальнобойных ракет.

Арестович заявил, что затянутый во времени военный конфликт унесёт больше жертв. Военный обозреватель отмечает важность наличия у Украины оружия, способного бить на сотни километров. Он подчеркнул необходимость наличия паритета в конфликте и пообещал "не накрывать" Москву, Тулу или Воронеж.

"Нам нужна сама возможность уничтожения военных целей противника в глубоком тылу для того, чтобы у российских военных не было желания дальше наносить удары по Харькову, Николаев и другим городам", — отметил украинский военный аналитик в интервью "Лучшему радио Израиля".

Ранее Алексей Арестович рассказал, как НАТО планирует отучить Россию от "авантюр", подобных спецоперации на Украине.