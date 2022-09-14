Руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что члены Организации Договора о коллективной безопасности направят в республику наблюдателей.
"Надеемся, что миссия прибудет завтра (в четверг, 15 сентября. — Прим. ред.)", — отметил министр во время выступления в парламенте.
По информации главы внешнеполитического ведомства, представители ОДКБ изучат обстановку на границе Армении и Азербайджана.
Ранее Ереван обвинил Баку в атаке на транспорт ФСБ России. При этом азербайджанские власти заявили, что военные не обстреливали силовиков.
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Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.