Глава МИД Армении: миссия ОДКБ посетит республику 15 сентября

Руководитель МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что члены Организации Договора о коллективной безопасности направят в республику наблюдателей.

"Надеемся, что миссия прибудет завтра (в четверг, 15 сентября. — Прим. ред.)", — отметил министр во время выступления в парламенте.

По информации главы внешнеполитического ведомства, представители ОДКБ изучат обстановку на границе Армении и Азербайджана.

Ранее Ереван обвинил Баку в атаке на транспорт ФСБ России. При этом азербайджанские власти заявили, что военные не обстреливали силовиков.