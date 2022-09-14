В Энергодаре задержан сотрудник ЗАЭС, передававший данные разведке Украины

Правоохранительные органы совместно с силовиками военно-гражданской администрации города Энергодар задержали сотрудника Запорожской атомной электростанции, который отправлял информацию о местонахождении российской военной техники украинским спецслужбам, а именно, разведке Украины.

По информации властей города, злоумышленник занимался данной деятельностью на протяжении трёх-четырёх месяцев, при этом не получал за проделанную работу финансовое вознаграждение, часто навлекая огонь «на себя». Мужчина жил в доме, в район которого прилетели несколько украинских снарядов.

В настоящее время работник атомной электростанции находится под следствием.

Ранее глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что за последние дни обстрелы украинскими формированиями ЗАЭС существенно уменьшились.