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В Энергодаре задержан сотрудник ЗАЭС, передававший данные разведке Украины

Силовые структуры

Правоохранительные органы совместно с силовиками военно-гражданской администрации города Энергодар задержали сотрудника Запорожской атомной электростанции, который отправлял информацию о местонахождении российской военной техники украинским спецслужбам, а именно, разведке Украины.

В Энергодаре задержан сотрудник ЗАЭС, передававший данные разведке Украины

По информации властей города, злоумышленник занимался данной деятельностью на протяжении трёх-четырёх месяцев, при этом не получал за проделанную работу финансовое вознаграждение, часто навлекая огонь «на себя». Мужчина жил в доме, в район которого прилетели несколько украинских снарядов.

В настоящее время работник атомной электростанции находится под следствием.

Ранее глава администрации города Энергодара Александр Волга сообщил, что за последние дни обстрелы украинскими формированиями ЗАЭС существенно уменьшились.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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