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Ходарёнок: уничтожение Карачуновской дамбы смертельно для боевиков ВСУ

Силовые структуры

Карачуновская дамба и другие сооружения "на большой воде" в Криворожской области уничтожены.

На вопрос, что это в военном отношении даст объединённым силам РФ и республик Донбасса, ответил военный эксперт Михаил Ходарёнок.

По его словам, националисты Вооружённых сил Украины, успевшие покинуть регион через Ингулец, теперь заперты там, куда успели уйти через понтонные переправы. Те из бандеровцев, кто не успел этого сделать, возможно, уцелеет.

"Теперь на передовой ВСУ оказались лицом к лицу с ВС России. Отступить обратно, как в Северодонецке, уже не получится. Либо смерть, либо утонуть в бурлящей воде", — подчеркнул аналитик.

Перебросить резерв боевики ВСУ больше не смогут, отметил обозреватель.

"Интересно, как теперь "доблестная" украинская армия будет себя вести", — подытожил Ходарёнок.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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