Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон начнёт поставлять Киеву баллистические ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров, то это приведёт к втягиванию Соединённых Штатов в вооружённый конфликт с РФ.
Получение Украиной такого оружия создаст угрозу крупным российским городам, отметил Антонов.
"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", — сообщил дипломат.
По словам Антонова, ВСУ наносят нацистскую символику на свою военную технику и из неё регулярно обстреливают города ДНР и ЛНР. Если украинская армия получит дальнобойные американские ракеты, то начнёт использовать их по территории России, добавил посол.
Ранее Вашингтон отказался поставлять Киеву ракеты класса "земля — земля" ATACMS, опасаясь, что ВСУ могут использовать данное вооружение для нанесения ударов по территории России и разжечь широкомасштабный конфликт с Западом.
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