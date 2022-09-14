Антонов: поставка Киеву ракет ATACMS может привести к конфликту между США и РФ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон начнёт поставлять Киеву баллистические ракеты ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 километров, то это приведёт к втягиванию Соединённых Штатов в вооружённый конфликт с РФ.

Получение Украиной такого оружия создаст угрозу крупным российским городам, отметил Антонов.

"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", — сообщил дипломат.

По словам Антонова, ВСУ наносят нацистскую символику на свою военную технику и из неё регулярно обстреливают города ДНР и ЛНР. Если украинская армия получит дальнобойные американские ракеты, то начнёт использовать их по территории России, добавил посол.

Ранее Вашингтон отказался поставлять Киеву ракеты класса "земля — земля" ATACMS, опасаясь, что ВСУ могут использовать данное вооружение для нанесения ударов по территории России и разжечь широкомасштабный конфликт с Западом.