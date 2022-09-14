Кедми заявил, что бронетанковые войска ВС РФ позволят брать ВСУ "голыми руками"

Ключевым козырем ВС РФ в спецоперации на Украине могли бы стать бронетанковые войска, отличающиеся высокой манёвренностью. При помощи них Россия могла бы с самого начала СВО "заткнуть за пояс" ВСУ и американскую космическую разведку, считает политолог, экс-глава спецслужб Израиля Яков Кедми.

По его словам, методов борьбы со спутниками немного. Среди них — маскировка и манёвренность. Кедми отметил, что СВО на Украине отличается медленным ходом боевых действий, события растянуты, при этом время имеет ключевой значение. В такой ситуации бронетанковые войска могли бы изменить ситуацию.

"Российские бронетанковые войска могут перерезать пути снабжения любого укрепрайона, зайти в тыл и взять объект ВСУ хоть голыми руками", — пояснил политолог подписчикам канала "Соловьев LIVE".

По его мнению, если бы бронетанковые войска были пущены в ход в начале СВО, за неделю они смогли бы продвинуться по Днепру от Чернигова до Днепропетровска, перерезав пути снабжения группировки ВСУ. Такую тактику можно начать применять в любой момент, считает он.