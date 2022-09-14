Арестович об ударе ВС РФ по плотине в Кривом Роге: "Волна смоет наши понтоны"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович объяснил, для каких целей ВС РФ повредили плотину в городе Кривой Рог.

Украинский военный аналитик считает, что российская армия ударяет по критической инфраструктуре, преследуя военные цели и не обращая внимания на сопутствующий ущерб.

"Они выполнили интересное действие. Они влупили по плотине в Кривом Роге, очевидно ожидая, что по реке Ингулец пойдёт волна и смоет наши понтоны и наши переправы, которые наши войска используют для того, чтобы действовать на этом театре", — рассказал Арестович.

При этом военный обозреватель не исключает, что лишить город водоснабжения тоже входит в цели ВС РФ.

Ранее Алексей Арестович объяснил, для чего украинской армии нужны дальнобойные ракеты, способное наносить удары на расстоянии тысяч километров.