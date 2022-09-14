Гауляйтер "Луганской ВГА" Гайдай: каждый пособник "Русского мира" сядет

Те люди, кто не успеют убежать из ЛНР, пусть готовятся к тюрьме, а те, кто успеют — пусть боятся до конца своих дней.

Об этом сообщил глава подконтрольной киевской власти "Луганской ВГА" Сергей Гайдай.

Гауляйтер региона поделился "грандиозными планами" в отношении мирных граждан Луганской Народной Республики.

"Отпустить ситуацию на самотёк, чтобы коллаборанты остались в области — мы не допустим однозначно. Каждый коллаборант, каждый пособник "Русского мира" будет наказан со всей строгостью украинского закона. У нас много видео- и фотоматериалов, которые подтверждают действия определенных людей, все эти ношения трехцветной тряпки, какие-то речи торжественные на мероприятиях", — в эфире "ДОМ" заявил националист.

По его словам, самое главное для россиян — выгнать всех и показать картинку как все любят "Русский мир". Гайдай отметил, что сделает всё возможное, чтобы ни один коллаборант не смог уйти от "законного наказания".