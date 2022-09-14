Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения
Арестович об ударе ВС РФ по плотине в Кривом Роге: "Волна смоет наши понтоны"
Кедми заявил, что бронетанковые войска ВС РФ позволят брать ВСУ "голыми руками"
Daily Express: новый союзник Путина даст Москве преимущество в борьбе с Западом
Гауляйтер "Луганской ВГА" Гайдай: каждый пособник "Русского мира" сядет
Hill: пока США заняты Россией, всё больше американцев пересекают черту бедности
1-я Славянская бригада Донбасса уничтожила укрепрайон ВСУ у Авдеевки
Reseau International: РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС
Генштаб ВСУ: русская армия атакует на Донецком направлении

Дрон ВС РФ загнал военных ВСУ на минное поле на Сумском направлении

Силовые структуры

Продолжаются активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.

На Сумском направлении бойцы российской армии добились очередного успеха. При помощи беспилотного летательного аппарата DJI Mavic им удалось обнаружить машину Вооружённых сил Украины и нанести по ней удар боеприпасом ВОГ. Бомбардировка позволила загнать противника на его собственное минное поле, где боевая техника подорвалась, пишет "Русская весна", публикуя видеокадры произошедшего.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по объекту в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Мир. Новости мира
NI: решение Путина остановить продажу нефти грозит "войной на истощение" Западу
Любовь Степушова Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге Любовь Степушова Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев Анжела Якубовская В театре "Школа современной пьесы" идёт спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой Анжела Якубовская
Силовые структуры
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Военные новости
Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Последние материалы
Hill: пока США заняты Россией, всё больше американцев пересекают черту бедности
1-я Славянская бригада Донбасса уничтожила укрепрайон ВСУ у Авдеевки
Reseau International: РФ и КНР могут создать альтернативу ООН на базе ШОС
Генштаб ВСУ: русская армия атакует на Донецком направлении
Вассерман о требованиях Польши к РФ вернуть культурные ценности: "Мы не обязаны"
Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"
Астрологи: "Дева, Овен, Лев и ещё три знака зодиака — самые общительные"
Иностранные подрядчики "Газпрома" обанкротились из-за санкций
Sohu: Токио пришлось глотать хуанлянь после ответа Путина на провокации
Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников