Продолжаются активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.
На Сумском направлении бойцы российской армии добились очередного успеха. При помощи беспилотного летательного аппарата DJI Mavic им удалось обнаружить машину Вооружённых сил Украины и нанести по ней удар боеприпасом ВОГ. Бомбардировка позволила загнать противника на его собственное минное поле, где боевая техника подорвалась, пишет "Русская весна", публикуя видеокадры произошедшего.
Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по объекту в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.