Дрон ВС РФ загнал военных ВСУ на минное поле на Сумском направлении

Продолжаются активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.

На Сумском направлении бойцы российской армии добились очередного успеха. При помощи беспилотного летательного аппарата DJI Mavic им удалось обнаружить машину Вооружённых сил Украины и нанести по ней удар боеприпасом ВОГ. Бомбардировка позволила загнать противника на его собственное минное поле, где боевая техника подорвалась, пишет "Русская весна", публикуя видеокадры произошедшего.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ ударов по объекту в городе Кривой Рог Днепропетровской области.