Алексей Арестович рассказал о героическом сопротивлении ВС РФ в Лимане Донецкой области.

Советник офиса Владимира Зеленского признал, что российская армия в Лимане совершила "удачное действие".

"В Лиман, где сложная местность, подогнали войска. Там два с половиной батальона продолжают удерживать город. Героически встают насмерть, умирают, я без всякого преувеличения говорю, сдерживая наши силы и давая своим товарищам выстроить оборону в тылу", — объяснил Арестович.