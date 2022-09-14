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Арестович об обороне ВС РФ Лимана: Героически стоят насмерть, без преувеличения

Силовые структуры

Алексей Арестович рассказал о героическом сопротивлении ВС РФ в Лимане Донецкой области.

Советник офиса Владимира Зеленского признал, что российская армия в Лимане совершила "удачное действие".

"В Лиман, где сложная местность, подогнали войска. Там два с половиной батальона продолжают удерживать город. Героически встают насмерть, умирают, я без всякого преувеличения говорю, сдерживая наши силы и давая своим товарищам выстроить оборону в тылу", — объяснил Арестович.

Ранее Алексей Арестович объяснил, для каких целей ВС РФ повредили плотину в городе Кривой Рог.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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