Командир с позывным "Ракета": российские ЗРС С-300В поражают ракеты HIMARS

С помощью российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В можно перехватывать снаряды, выпущенные противником из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил командир батареи с позывным "Ракета".

По его словам, принято считать, что ЗРС С-300В способны поражать лишь вертолёты и дроны, однако в ходе специальной военной операции на Украине их активно применяют для борьбы с американскими РСЗО HIMARS.

"В основном работаем по аэродинамическим или баллистическим целям", — сказал военнослужащий в видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны РФ.

Как пояснили в профильном ведомстве, расчёты ЗРС С-300В во время боевых действий выдвигаются к необходимой точке, обнаруживают точную цель, а затем осуществляют пуск ракеты по ней.

Отмечается, что эти системы могут найти военную технику противника, находящуюся на высоте до 25 километров.