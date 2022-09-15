С помощью российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300В можно перехватывать снаряды, выпущенные противником из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил командир батареи с позывным "Ракета".
По его словам, принято считать, что ЗРС С-300В способны поражать лишь вертолёты и дроны, однако в ходе специальной военной операции на Украине их активно применяют для борьбы с американскими РСЗО HIMARS.
"В основном работаем по аэродинамическим или баллистическим целям", — сказал военнослужащий в видеозаписи, распространённой пресс-службой Минобороны РФ.
Как пояснили в профильном ведомстве, расчёты ЗРС С-300В во время боевых действий выдвигаются к необходимой точке, обнаруживают точную цель, а затем осуществляют пуск ракеты по ней.
Отмечается, что эти системы могут найти военную технику противника, находящуюся на высоте до 25 километров.
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