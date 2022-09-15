Ночью 15 сентября на реке Ингулец в Кривом Роге киевский режим провёл несколько подрывов гидросооружений.
Сделано это для минимизации последствий ракетного удара РФ по Карачуновской дамбе, сообщает издание "Русская Весна".
Взрыв произошёл в районе жилого массива Черногорка поздно ночью, о чём заранее были предупреждены местные граждане.
Напомним, 14 сентября российская армия ракетами поразила сооружения Карачуновской дамбы, после чего начался разлив Ингульца. Это серьёзно осложнило для националистов попытки переправы в Херсонской области.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.