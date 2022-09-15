На реке Ингулец укронацисты взрывами пытаются остановить затопление

Ночью 15 сентября на реке Ингулец в Кривом Роге киевский режим провёл несколько подрывов гидросооружений.

Сделано это для минимизации последствий ракетного удара РФ по Карачуновской дамбе, сообщает издание "Русская Весна".

Взрыв произошёл в районе жилого массива Черногорка поздно ночью, о чём заранее были предупреждены местные граждане.

Напомним, 14 сентября российская армия ракетами поразила сооружения Карачуновской дамбы, после чего начался разлив Ингульца. Это серьёзно осложнило для националистов попытки переправы в Херсонской области.