Глава Криворожской ВГА: по дамбе на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер"

По дамбе Карачуновского водохранилища на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер". Такое заявление сделал глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул.

В России пока этого не подтверждали. В Москве ранее заявляли, что использовали "Кинжал" на Украине трижды.

Вилкул также сообщил, что ликвидация последствий аварии продолжается. По его словам, подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, людей оттуда эвакуировали.

Он добавил, что одна из ракет попала в систему водоснабжения военного городка. Там воды по-прежнему нет.

Ранее эксперт Юрий Подоляка предположил, что удар по дамбе в Кривом Роге — это начало наступления российской армии на Андреевский плацдарм на юге.