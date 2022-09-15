По дамбе Карачуновского водохранилища на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер". Такое заявление сделал глава Криворожской военно-гражданской администрации Александр Вилкул.
В России пока этого не подтверждали. В Москве ранее заявляли, что использовали "Кинжал" на Украине трижды.
Вилкул также сообщил, что ликвидация последствий аварии продолжается. По его словам, подтоплено 112 домов в Ингулецком районе, людей оттуда эвакуировали.
Он добавил, что одна из ракет попала в систему водоснабжения военного городка. Там воды по-прежнему нет.
Ранее эксперт Юрий Подоляка предположил, что удар по дамбе в Кривом Роге — это начало наступления российской армии на Андреевский плацдарм на юге.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.