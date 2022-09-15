ISW: попытки наступления ВСУ в Херсонской области закончились неудачно

Российские войска продолжают штурм населённых пунктов в районе Артёмовска, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка. Об этом пишут аналитики из американского Института изучения войны (ISW) в своём новом отчёте.

Они также отмечают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток дальнейшего контрнаступления в восточной части Харьковской области.

По мнению экспертов из ISW, попытки наступления ВСУ, которые они предприняли в северной и западной частях Херсонской области, а также к северо-западу от Херсона, были неудачными.

Кроме того, американские эксперты считают, что целью удара по дамбе на Ингульце было повредить расположенные ниже по течению понтонные переправы ВСУ.

Напомним, в среду вечером был нанесён ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. Глава Криворожской ВГА Вилкул заявил, что били ракетами "Кинжал" и "Искандер". Россия пока не подтверждала этого.