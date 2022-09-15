Штаб теробороны ДНР: союзные силы взяли под контроль Майорск

Военнослужащие РФ и ЛДНР освободили от украинских националистов населённый пункт Майорск. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

По информации ведомства, союзные силы продолжают активные наступательные действия сразу по нескольким направлениям.

"На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооружённых сил России освободила Майорск", — подтвердили в штабе.

В среду, 14 сентября, Генштаб Украины сообщил о том, что российская армия сосредотачивает усилия на полном освобождении ДНР и переходит к наступлению возле Майорска, Отрадовки, Авдеевки, Новогригорьевки и Весёлой Долины.

Кроме того, в сводке ведомства подчёркивается: Вооружённые силы РФ проводят перегруппировку подразделений, активно осуществляют разведку с воздуха, а также наносят артиллерийские удары по всей линии фронта.