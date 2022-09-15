Стремоусов: ВСУ наращивают силы, но им не удаётся войти в Херсонскую область

Информация о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) якобы проникли в Херсонскую область, не соответствует реальности. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что украинская армия постоянно наращивает свои силы, однако ей не удаётся войти на территорию Херсонской области. По его словам, боевики ВСУ каждый день "захватывают в интернете" населённый пункт Киселёвка. Как пояснил Стремоусов, регион по-прежнему состаётся на своих рубежах.

"Никто не проник в районе Сухого Ставка, Давыдова Брода, Киселёвки. Эти сведения не соответствуют действительности", — указал представитель ВГА.

Ранее Стремоусов сообщил, что военнослужащие России и ЛДНР отразили атаку украинских морпехов на Херсонскую область со стороны Чёрного моря. Он подчеркнул: союзные войска оперативно остановили и уничтожили националистическую группировку.