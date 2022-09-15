Инспектор ВС ФРГ Цорн: недавние атаки ВСУ нельзя назвать контрнаступлением

Недавние "успехи" Вооружённых сил Украины (ВСУ) нельзя считать полномасштабным контрнаступлением. Такое мнение высказал генинспектор ВС Германии Эберхард Цорн.

Представитель бундесвера в интервью Focus добавил, что осторожен с терминами.

По его словам, речь в лучшем случае идёт о "контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населённые пункты или отдельные участки фронта". Однако на то, чтобы отбросить российские силы на фронтах это не повлияет, заявил немецкий военный.

Цорн также усомнился в способностях ВСУ для контрнаступления. По его мнению, для него украинцам необходимо как минимум троекратное превосходство над армией России.