Недавние "успехи" Вооружённых сил Украины (ВСУ) нельзя считать полномасштабным контрнаступлением. Такое мнение высказал генинспектор ВС Германии Эберхард Цорн.
Представитель бундесвера в интервью Focus добавил, что осторожен с терминами.
По его словам, речь в лучшем случае идёт о "контрударах, с помощью которых можно взять под контроль населённые пункты или отдельные участки фронта". Однако на то, чтобы отбросить российские силы на фронтах это не повлияет, заявил немецкий военный.
Цорн также усомнился в способностях ВСУ для контрнаступления. По его мнению, для него украинцам необходимо как минимум троекратное превосходство над армией России.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.