Вилкул: власти Кривого Рога решили подорвать дамбу у Черногорки

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что для того, чтобы понизить уровень воды в реке Ингулец, власти города решили подорвать дамбу в районе населённого пункта Черногорка.

"Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — отметил он.

Ранее градоначальник Кривого Рога сообщил, что по дамбе Карачуновского водохранилища на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер".