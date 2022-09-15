Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что для того, чтобы понизить уровень воды в реке Ингулец, власти города решили подорвать дамбу в районе населённого пункта Черногорка.
"Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — отметил он.
Ранее градоначальник Кривого Рога сообщил, что по дамбе Карачуновского водохранилища на Ингульце били ракетами "Кинжал" и "Искандер".
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.