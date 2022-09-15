Лизан: удар по дамбе в Кривом Роге нанесён в рамках военной логики

Политолог Иван Лизан, комментируя удар по Карачуновской дамбе в Кривом Роге, назвал это нормальной практикой с военной точки зрения. Своим мнением эксперт поделился в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Аналитик отметил, что удар по гидротехничесикм сооружениям на реке Ингулец нанесён в рамках военной логики.

Из-за прорыва плотины поднялась вода в реке и смыла несколько переправ. Теперь у российских войск появится возможность выбить боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) с плацдарма, занятого ими ранее, объяснил Лизан.

Россия наконец-то сняла моральную ответственность с себя на такие удары, добавил он.

Повреждения, нанесённые недавно украинской энергосистеме, эксперт назвал, по сути, терапевтическими.