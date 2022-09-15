Сладков предложил использовать СВО для обучения крепких полевых командиров ВС РФ

Российский журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале заявил о том, что спецоперацию нужно использовать для обучения "крепких полевых командиров".

По словам военкора такие люди должны обладать желанием воевать и расти профессионально, а также высоким уровнем оценки ВВК (военно-врачебной комиссии). Он предлагает применять два метода обучения отобранных кандидатов. Первый из них — прохождение курсов младшими лейтенантами с последующим назначением на должности командиров взводов. Второй метод — ускоренное получение высшего офицерского образования. Оно включает год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома.

"И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный", — добавил Сладков.