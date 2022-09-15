Российский журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале заявил о том, что спецоперацию нужно использовать для обучения "крепких полевых командиров".
По словам военкора такие люди должны обладать желанием воевать и расти профессионально, а также высоким уровнем оценки ВВК (военно-врачебной комиссии). Он предлагает применять два метода обучения отобранных кандидатов. Первый из них — прохождение курсов младшими лейтенантами с последующим назначением на должности командиров взводов. Второй метод — ускоренное получение высшего офицерского образования. Оно включает год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома.
"И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный", — добавил Сладков.
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