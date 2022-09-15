Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Российский генерал Гурулёв предложил полностью обесточить Украину
Верховный суд РФ распорядился лишить сайт "Новой газеты" лицензии СМИ
Глава Чечни Кадыров призвал регионы РФ к самомобилизации для участия в СВО
Читатели New York Post высмеяли Украину из-за кружащих над Киевом НЛО
Маркаров: Азербайджан не остановится, если получит контроль над Карабахом
Боевик "Кракена": солдаты ВСУ убивают своих сослуживцев
Пресс-секретарь Зеленского: президент получил лёгкие ссадины в результате ДТП
Юнус: США меняют риторику. По РФ будут наноситься ракетные удары
ВСУ перешли на лобовые атаки под Красным Лиманом, что приводит к росту их потерь

Сладков предложил использовать СВО для обучения крепких полевых командиров ВС РФ

Силовые структуры

Российский журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале заявил о том, что спецоперацию нужно использовать для обучения "крепких полевых командиров".

Сладков предложил использовать СВО для обучения крепких полевых командиров ВС РФ

По словам военкора такие люди должны обладать желанием воевать и расти профессионально, а также высоким уровнем оценки ВВК (военно-врачебной комиссии). Он предлагает применять два метода обучения отобранных кандидатов. Первый из них — прохождение курсов младшими лейтенантами с последующим назначением на должности командиров взводов. Второй метод — ускоренное получение высшего офицерского образования. Оно включает год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома.

"И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный", — добавил Сладков.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия

Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.

Кедми заявил, что наступлений ВСУ больше не будет из-за нехватки оружия
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Военные новости
Теперь система: ВКС РФ нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Силовые структуры
Генерал СБУ: мы уже победили, осталось добить врага в его логове
Мир. Новости мира
Баширов: Шольц звонил Путину с предложением о капитуляции
Любовь Степушова Гражданское общество России обеспечило прорыв в применении БПЛА в СВО Любовь Степушова Сергей Лебедев Москва "полысела": столица России превратилась из зелёной в серую Сергей Лебедев Андрей Николаев Математика войны: почему было не удержать харьковское направление Андрей Николаев
Силовые структуры
Серия ракетных ударов нанесена ВС РФ по военным объектам ВСУ в Николаеве ночью
Военные новости
Математика войны: почему было не удержать харьковское направление
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Силовые структуры
Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размоют наши ресурсы
Последние материалы
Минобороны: 71 солдат ВС Азербайджана погиб в ходе столкновения с Арменией
Марочко: ВСУ перебрасывают модернизированную военную технику в ДНР
Стремоусов: на Херсонском направлении зафиксировали наращивание группировки ВСУ
Бородай: нужно ввести военное положение в приграничных с Украиной областях
Сладков предложил использовать СВО для обучения крепких полевых командиров ВС РФ
Польский министр рассказала о пользе снижения температуры в доме до 17 градусов
Москва "полысела": столица России превратилась из зелёной в серую
Еврокомиссар Симсон: Запад победит Россию в "энергетической войне"
Лизан: удар по дамбе в Кривом Роге нанесён в рамках военной логики
Вилкул: власти Кривого Рога решили подорвать дамбу у Черногорки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников