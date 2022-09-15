Бородай: нужно ввести военное положение в приграничных с Украиной областях

Депутат Государственной думы, экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай считает, что в приграничных с Украиной районах необходимо ввести военное положение.

"Есть такая штука, которая называется "военное положение", которую можно было бы ввести хотя бы в приграничных регионах нашей страны", — сказал он в эфире "Первого канала".

По мнению парламентария, Госдуме необходимо изменить законодательство, чтобы спецоперация обрела чёткие рамки. Это поможет избежать множества проблем, связанных с неправильным подходом к СВО, в частности, среди российских военнослужащих.

"Проблема в самом характере нашего подхода к специальной военной операции. У нас же не война, а специальная военная операция", — отметил он.

Бородай добавил, что в проведении спецоперации со стороны России принимают участие только добровольцы в отличие от подразделений Народных милиций ЛДНР, а их слишком мало, чтобы атаковать или оборонять населённые пункты.

"У нас вся наша армия, которая воюет, все наши фронтовые подразделения — это добровольцы. Кроме корпусов Народной милиции ЛНР и ДНР. Там прошла мобилизация, военное положение — там всё, как положено", — заключил он.

Ранее депутат ГД сообщил, что враг формирует и тренирует в Европе всё новые и новые бригады.