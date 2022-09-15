Российский генерал Гурулёв предложил полностью обесточить Украину

Российской армии необходимо полностью уничтожить энергетику Украины. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

Он подчеркнул, что Запад продолжает наращивать систему поставок, а заводы по ремонту военной техники по-прежнему работают. По мнению Гурулёва, если Незалежная окажется в темноте, то Россия сможет добиться желаемого результата в ходе военной спецоперации.

Необходимо наносить последовательные удары и тщательно спланировать операцию, считает он.

"Не надо распыляться, надо громить последовательно. <…> Причём, если всю Украину из энергоснабжения вывести, то через две недели мы получим шикарный эффект. При отсутствии электричества не будет ничего — ни транспорта, ни обеспечения любого", — заявил генерал в эфире телеканала "Россия 1".