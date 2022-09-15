Юнус: США меняют риторику. По РФ будут наноситься ракетные удары

Азербайджанский политолог Рамис Юнус считает, что Запад изменил свою риторику в ведении спецоперации на Украине и вовсе не против того, чтобы украинские боевики наносили удары по инфраструктуре в областях Российской Федерации.

"Есть риски, что бьют уже с приграничных территорий, имеется в виду Белгородская, Курская и все другие территории России, то разговор идёт конкретно об уничтожении военной инфраструктуры, откуда на вас летят те же ракеты", — отметил он.

По словам политолога, Соединённые Штаты согласны для этих целей передать Киеву дальнобойные ракеты, способные поражать цели на расстоянии 300 километров.

Ранее депутат Государственной думы, экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай заявил, что в приграничных с Украиной районах необходимо ввести военное положение.