Васильев: нас предупредили почти открыто, после Харькова пойдут на Россию

После широко растиражированного российскими СМИ заявления экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что результатом конфликта на Украине "должна стать деимпериализация России", многие военные эксперты заговорили о том, что следующий удар ВСУ будет по нашей территории.

Дескать, Ходжес призвал разрушить Россию, намекнув, что Штаты готовятся к чему-то такому, к чему не были готовы во время холодной войны с СССР.

Так, в частности, главный научный сотрудник Института американских и канадских исследований Владимир Васильев в интервью "Царьграду" поделился опасениями, что в Москве "не до конца осознают масштабы угрозы".

Эксперт отметил, что украинский конфликт — это конфликт России и Запада, причём США всё глубже вовлекаются в процесс и не скрывают, что их цель — победить на Украине.

"Заголовки ряда американских изданий о событиях вокруг Харькова намекают: следующий этап войны против России должен привести к смене власти в нашей стране. Это заявление было сделано почти открыто. У нас не должно быть иллюзий на этот счёт", — сказал Васильев.