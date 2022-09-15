Григорюк: освобождение Майорска лишило ВСУ огневых точек для обстрелов Горловки

Союзные силы России и Народной милиции освободили Майорск, который располагается на севере Донецкой Народной Республики. Военный корреспондент Денис Григорюк отметил, что на территории этого населённого пункта находятся железнодорожные пути, поэтому он довольно важен для всей республики.

"Кроме того, Майорск важен и тем, что союзники подбираются все ближе к Артёмовску", — заявил он в беседе с Телеканалом "360".

Переход Майорска под контроль союзных сил лишил боевиков ВСУ нескольких огневых точек, с которых они обстреливали Горловку. Однако сейчас на этом направлении всё ещё могут идти боевые действия, отметил военкор.

"Там ещё есть Озаряновка, Курдюмовка и ещё населённые пункты, откуда они стреляют и откуда их ещё выбивать придётся", — заключил Григорюк.