На Запорожском направлении продолжается операция по освобождению региона от националистов киевского режима.
Там продолжают освещать события российские журналисты.
Появилась информация, что водитель и спецкорр телеканала "ТВ Центр" получили ранения после подрыва их машины. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, ссылаясь на информацию от телеканала.
Подробности устанавливаются.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.