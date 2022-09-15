Военкор: на Запорожье подорвался автомобиль российского телеканала

На Запорожском направлении продолжается операция по освобождению региона от националистов киевского режима.

Там продолжают освещать события российские журналисты.

Появилась информация, что водитель и спецкорр телеканала "ТВ Центр" получили ранения после подрыва их машины. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко, ссылаясь на информацию от телеканала.

Подробности устанавливаются.