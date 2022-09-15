Арестович: "Если берём Лиман, открыта дорога на Северодонецк и Лисичанск"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович похвалил действия командования ВС РФ, которые сумели выстроить узел обороны от Оскола до Лимана.

Украинский военный аналитик отметил, что "период растерянности" сменился у российской армии сменился грамотными оборонительными действиями.

"Встали по естественным рубежам, то есть, они с той стороны речки. Надо форсировать, чтобы до них добраться", — объяснил Арестович, отметив, что "биться в оборону" не так просто.

Помощник Зеленского сказал, что брошенные на Лиман дополнительные силы ВС РФ позволяют удерживать город.

"Они же справедливо говорят, российские военные обозреватели, что если мы берём Лиман, то дальше открыта дорога на Кременную, а там уже Рубежное, Северодонецк и Лисичанск. Задача наша срезать от Оскола до Лимана, а дальше открывается оперативный простор на Сватово, Северодонецк и Лисичанск", — сказал Арестович.

Военный обозреватель отметил, что российская армия продолжает наступать под Бахмутом.

Ранее Арестович заявил, что два с половиной батальона ВС РФ продолжают удерживать Лиман.