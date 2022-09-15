Подберёзкин: СВО завершится весной поражением ВСУ и капитуляцией Украины

Специальная военная операция (СВО) продолжается с небольшими тактическими изменениями. В настоящее время российские войска перешли к нанесению ударов по важнейшим объектам военной инфраструктуры ВСУ. Об этом заявил директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнул, что украинская армия практически полностью уничтожена. Профессиональных солдат в рядах ВСУ осталось крайне мало, также отмечается острая нехватка военной техники, указал Подберёзкин.

"Бороться длительное время Украина неспособна. Что будет в октябре, ноябре, декабре тоже легко предположить, потому что Украина осталась без энергоресурсов, будут уничтожены остатки инфраструктуры", — заявил собеседник Pravda.Ru.

По мнению эксперта, спецоперация завершится к весне абсолютным поражением ВСУ и капитуляцией Украины.