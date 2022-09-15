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Мэр Кривого Рога сообщил о новом обстреле города со стороны армии РФ

Силовые структуры

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что по городу был нанесён новый ракетный удар. На этот раз пострадало промышленное предприятие и гидротехнические сооружения.

"Кривой Рог — ракетный удар…. Снова два прилета в район гидротехнических сооружений", — написал Вилкул в своём Telegram-канале.

Ранее мэр сообщил, что Вооружённые силы РФ ударили по дамбе Карачуновского водохранилища на Ингульце ракетами "Кинжал" и "Искандер". По его словам, в результате атаки оказались подтоплены 112 домов в Ингулецком районе. В итоге власти Кривого Рога решили подорвать дамбу в районе населённого пункта Черногорка, чтобы понизить уровень воды в реке и не допустить дальнейшего подтопления домовладений.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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