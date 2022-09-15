Сегодня, 15 сентября, в небе над Крымом в очередной раз прогремел взрыв. По данным военных корреспондентов "Русской весны", система противовоздушной обороны России отразила воздушную цель противника.
Издание публикует видеоролик произошедшего, сделанные очевидцами в районе Евпатории — Заозерного. На представленных кадрах можно увидеть след от ракеты в небе.
Ранее сообщалось о продолжающихся попытках Вооружённых сил Украины оазвить наступление на Красный Лиман. Противник несёт крупные потери, пытаясь атаковать оборону союзных сил России и народной республики "в лоб".
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.