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В небе над Крымом прогремел взрыв, сработала система ПВО ВС РФ

Силовые структуры

Сегодня, 15 сентября, в небе над Крымом в очередной раз прогремел взрыв. По данным военных корреспондентов "Русской весны", система противовоздушной обороны России отразила воздушную цель противника.

Издание публикует видеоролик произошедшего, сделанные очевидцами в районе Евпатории — Заозерного. На представленных кадрах можно увидеть след от ракеты в небе.

Ранее сообщалось о продолжающихся попытках Вооружённых сил Украины оазвить наступление на Красный Лиман. Противник несёт крупные потери, пытаясь атаковать оборону союзных сил России и народной республики "в лоб".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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