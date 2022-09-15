Bloomberg: ФРГ не поставляет ВСУ танки своего производства из-за договора в НАТО

Журналист Андреас Клут заявил, что немецкие чиновники могут отправить на Украину танки, но не делают этого из-за тайной договорённости на Западе.

"Ни один член военно-политического блока НАТО пока не передал Киеву боевые танки западного производства", — отметил публицист, передаёт Bloomberg.

При этом Клут подчеркнул, что ФРГ не станет помогать ВСУ таким образом без одобрения партнёров. Они способны обвинить Германию в росте напряжённости, объяснил журналист.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков сказал, что бронетехника альянса НАТО не поможет Украине победить Россию.