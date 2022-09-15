Армия России переходит к новой тактике на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Тактика действительно меняется, заявил эксперт в беседе с "МК". Он назвал её тактикой подвижной обороны.
Это когда определённое подразделение добивается тактических успехов на отдельных участках и линия боевого соприкосновения таким образом начинает смещаться назад, объяснил журналист.
По словам аналитика, это может происходить где-то быстрее, а где-то медленнее.
"Но просто стоять в обороне, видимо, было признано не самой лучшей идеей. Поэтому замыслы будут менять, огневая поддержка будет меняться", — заключил Леонков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.