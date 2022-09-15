Леонков: армия России переходит к новой тактике на Украине

Армия России переходит к новой тактике на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Тактика действительно меняется, заявил эксперт в беседе с "МК". Он назвал её тактикой подвижной обороны.

Это когда определённое подразделение добивается тактических успехов на отдельных участках и линия боевого соприкосновения таким образом начинает смещаться назад, объяснил журналист.

По словам аналитика, это может происходить где-то быстрее, а где-то медленнее.

"Но просто стоять в обороне, видимо, было признано не самой лучшей идеей. Поэтому замыслы будут менять, огневая поддержка будет меняться", — заключил Леонков.