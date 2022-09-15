Бойцы группировки "О" на Северском направлении уничтожили разведчиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает издание "Русская Весна".
"Ночью была замечена группа ВСУ в лесополосе на Северском направлении, попытавшихся провести разведку позиций подразделений группировки "О" и навести на них огонь артиллерии", — сообщает портал.
Но первыми это сделали разведчики объединённой армии, после чего первым же точным выстрелом русских артиллеристов бандеровцы были уничтожены.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.