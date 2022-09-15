Бойцы "Отважных" уничтожили разведгруппу боевиков ВСУ на Северском направлении

Бойцы группировки "О" на Северском направлении уничтожили разведчиков Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает издание "Русская Весна".

"Ночью была замечена группа ВСУ в лесополосе на Северском направлении, попытавшихся провести разведку позиций подразделений группировки "О" и навести на них огонь артиллерии", — сообщает портал.

Но первыми это сделали разведчики объединённой армии, после чего первым же точным выстрелом русских артиллеристов бандеровцы были уничтожены.