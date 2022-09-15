Российская армия атакует ВСУ иранскими беспилотниками

Зафиксирован ещё один удар иранского беспилотного летательного аппарата по Вооружённым силам Украины.

Об этом сообщило издание "Русская Весна" и предоставило снимки с доказательствами.

"Остатки барражирующего боеприпаса Shahed-136 на фото из Никопольского района Днепропетровской области можно опознать по иранскому двигателю Mado M550, который обычно остаётся целым после взрыва", — пишет издание.