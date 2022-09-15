Зафиксирован ещё один удар иранского беспилотного летательного аппарата по Вооружённым силам Украины.
Об этом сообщило издание "Русская Весна" и предоставило снимки с доказательствами.
"Остатки барражирующего боеприпаса Shahed-136 на фото из Никопольского района Днепропетровской области можно опознать по иранскому двигателю Mado M550, который обычно остаётся целым после взрыва", — пишет издание.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.