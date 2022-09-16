Кнутов: новой главной целью украинской армии может стать Донецк

Поступающие с Донбасса военные сводки показывают, что новый главный удар ВСУ будет нанесён в направлении Донецка, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, после атаки на Харьковском направлении украинские боевики бросят все силы на столицу ДНР, что подтверждается целым рядом факторов.

Как показывают данные разведки, на железнодорожный узел в город Покровск прибыл состав с личным составом и тяжёлой техникой. Кнутов предполагает, что задача этих подразделений — атака Донецка.

"Кроме того, киевский режим перебросил дополнительные силы в район Песок и Марьинки. В Пески уже прибыли военнослужащие 42-го батальона 57-й омпбр ВСУ", — отметил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Ранее глава Донецка рассказал, что украинская армия использует тактику нацистов времён Великой Отечественной войны.