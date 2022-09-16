Кнутов: ВСУ будут бить по Антоновскому мосту, пока не сорвут снабжение ВС РФ

Командование украинской армии рассчитывает отрезать союзные силы от снабжения, а потому ВСУ продолжают бить по Антоновскому мосту.

Попытка контрнаступления украинских боевиков на херсонском направлении провалилась, но атаки националистов не прекращаются, напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

В Киеве решили нарушить снабжение российской армии, поэтому ежедневно с помощью реактивной артиллерии атакуют Антоновский мост, служащий для подвоза боеприпасов ВС РФ.

"Украинские военные периодически обстреливают из HIMARS Антоновский мост и мост через дамбу на Каховской ГЭС, вынуждая российскую армию использовать только понтонные переправы, пропускная способность которых в разы меньше чем у железобетонных мостов", — отметил эксперт интервью издание "Украина.ру".

Ранее аналитики американского Института изучения войны признали, что Украина терпит неудачи под Харьковом и Херсоном.