Командование украинской армии рассчитывает отрезать союзные силы от снабжения, а потому ВСУ продолжают бить по Антоновскому мосту.
Попытка контрнаступления украинских боевиков на херсонском направлении провалилась, но атаки националистов не прекращаются, напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.
В Киеве решили нарушить снабжение российской армии, поэтому ежедневно с помощью реактивной артиллерии атакуют Антоновский мост, служащий для подвоза боеприпасов ВС РФ.
"Украинские военные периодически обстреливают из HIMARS Антоновский мост и мост через дамбу на Каховской ГЭС, вынуждая российскую армию использовать только понтонные переправы, пропускная способность которых в разы меньше чем у железобетонных мостов", — отметил эксперт интервью издание "Украина.ру".
Ранее аналитики американского Института изучения войны признали, что Украина терпит неудачи под Харьковом и Херсоном.
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