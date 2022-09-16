Эксперт: подготовка ВСУ к наступлению на Угледар может быть отвлекающим манёвром

В последнее время появляется всё больше свидетельств, что Генштаб ВСУ готовит атаку в районе Угледара, но это может быть отвлекающим манёвром.

Киев продолжает накапливать вооружённые силы в районе Угледара, а на линии фронта активизировалась деятельность диверсионно-разведывательных групп противника, рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По данным российской разведки, подразделения украинских сапёров уже снимают ранее установленные ими мины, расчищая проходы для атаки.

"В том случае, если это не отвлекающий удар, основная задача ВСУ состоит в том, чтобы прорваться через линию обороны союзных сил и перерезать автотрассу Донецк — Мариуполь", — отметил военный эксперт в интервью изданию "Украина.ру".

Он уточнил, что на угледарском участке фронта насчитывается около двух тысяч боевиков из отдельных механизированных бригад ВСУ.

Ранее Кнутов предположил, что новой главной целью украинской армии может стать Донецк.