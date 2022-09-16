Ударные вертолёты Ми-35 ВКС РФ уничтожили объекты ВСУ на предельно малых высотах

В арсенале Вооружённых сил России — ударные вертолёты Ми-35, активно применяющиеся в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине. Лётчикам удаётся уничтожать живую силу противника на предельно малых высотах.

Издание "Русская весна" публикует видеоролик, демонстрирующий очередной боевой успех ВКС РФ в зоне проведения СВО. Ми-35 выпустили ракеты по выявленным укреплённым опорным пунктам и бронетанковой технике ВСУ. В результате нанесения ударов противник и его боевой арсенал были уничтожены.

Ранее сообщалось об успешной работе полка 247-го полка ВДВ РФ на Украине.