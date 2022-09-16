Стремоусов опроверг информацию о продвижении ВСУ на севере Херсонской области

Украинские СМИ распространяют ложную информацию о том, что украинская армия якобы заняла населённые пункты Береславского района на севере Херсонской области, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

В интервью ТАСС он подчеркнул: Береславский район — это буферная зона, которая разделяет позиции Вооружённых сил Украины (ВСУ) и союзных войск.

"Они ничего не заняли на севере региона", — указал представитель ВГА.

Стремоусов также напомнил, что Киев предоставляет украинским журналистам фейковые данные о взятии боевиками ВСУ населённого пункта Киселёвка. Эта информация тоже не соответствует реальности, заключил замглавы администрации.

Ранее в ВГА Херсонской области сообщили, что часть украинских подразделений попала в окружение у границ региона. По словам Стремоусова, они не смогли воспользоваться переправами через реку Ингулец из-за высокого уровня воды.