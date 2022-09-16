ВГА Херсонской области: Зеленский хочет повторить в Изюме опыт провокации в Буче

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о планах украинского президента Владимира Зеленского устроить в Изюме такие же провокации, как в Буче.

По его словам, Киев пытается доказать мировому сообществу, что Вооружённые силы РФ якобы причастны к массовым убийствам на территории Изюма Харьковской области.

"Зеленский работает, как и все нацистские деятели: они сами расстреливают и убивают людей, а потом показывают это иностранной прессе", — считает представитель ВГА.

Ранее президент Украины в своём видеообращении заявил, что военные ВСУ нашли в Изюме массовые захоронения. Он пообещал показать это место западным журналистам.

В апреле Киев пытался обвинить ВС РФ в расправе над мирными жителями Бучи. Однако в Министерстве обороны России опровергли эту информацию. Представители ведомства пояснили, что российские военные покинули населённый пункт за несколько дней до появления "свидетельств преступлений".