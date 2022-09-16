Удары армии России по энергетическим узлам Украины начали менять ход СВО.
Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
Смена тактики ВС РФ показала способность похоронить энергетику Незалежной. И удары по инфраструктуре "Калибрами" стали намёком Киеву, который, похоже, сделал правильные выводы — обстрелы Запорожской АЭС прекратились.
Выходит, что новый подход Москвы к борьбе с киевским режимом уже приносит плоды.
"Удары по украинским ТЭЦ — по сути предупреждение о том, во что может превратиться украинская энергосистема, если Россия начнёт энергетическую войну по-настоящему. С того момента удары по Запорожской АЭС прекратились. Киев намёк понял очень точно", — в программе "Большая игра" отметил журналист.
Он подчеркнул, что после ударов по целям в Кривом Роге поднявшаяся вода снесла переправу ВСУ. Данный удар в перспективе окажет влияние на ход СВО.
Всё это затрудняет логистику врага и скажется на ходе боевых действий, подытожил эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.