Подоляка: Киев быстро понял намёк РФ с ударами по энергетическим объектам

Удары армии России по энергетическим узлам Украины начали менять ход СВО.

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Смена тактики ВС РФ показала способность похоронить энергетику Незалежной. И удары по инфраструктуре "Калибрами" стали намёком Киеву, который, похоже, сделал правильные выводы — обстрелы Запорожской АЭС прекратились.

Выходит, что новый подход Москвы к борьбе с киевским режимом уже приносит плоды.

"Удары по украинским ТЭЦ — по сути предупреждение о том, во что может превратиться украинская энергосистема, если Россия начнёт энергетическую войну по-настоящему. С того момента удары по Запорожской АЭС прекратились. Киев намёк понял очень точно", — в программе "Большая игра" отметил журналист.

Он подчеркнул, что после ударов по целям в Кривом Роге поднявшаяся вода снесла переправу ВСУ. Данный удар в перспективе окажет влияние на ход СВО.

Всё это затрудняет логистику врага и скажется на ходе боевых действий, подытожил эксперт.