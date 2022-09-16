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Подоляка: Киев быстро понял намёк РФ с ударами по энергетическим объектам

Силовые структуры

Удары армии России по энергетическим узлам Украины начали менять ход СВО.

Подоляка: Киев быстро понял намёк РФ с ударами по энергетическим объектам

Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Смена тактики ВС РФ показала способность похоронить энергетику Незалежной. И удары по инфраструктуре "Калибрами" стали намёком Киеву, который, похоже, сделал правильные выводы — обстрелы Запорожской АЭС прекратились.

Выходит, что новый подход Москвы к борьбе с киевским режимом уже приносит плоды.

"Удары по украинским ТЭЦ — по сути предупреждение о том, во что может превратиться украинская энергосистема, если Россия начнёт энергетическую войну по-настоящему. С того момента удары по Запорожской АЭС прекратились. Киев намёк понял очень точно", — в программе "Большая игра" отметил журналист.

Он подчеркнул, что после ударов по целям в Кривом Роге поднявшаяся вода снесла переправу ВСУ. Данный удар в перспективе окажет влияние на ход СВО.

Всё это затрудняет логистику врага и скажется на ходе боевых действий, подытожил эксперт.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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