Вооружённые силы Украины считают для себя самым стратегически приоритетным направлением — город Красный Лиман.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Захватив город, ВСУ смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил он.
Правда, он отметил, что не исключает атак и на других участках фронта, например, на Угледарском направлении. Тем более, что националисты там стали разминировать территорию, заминированную ими же.
"Возможно, они готовятся к наступлению, но с учётом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это ещё один отвлекающий манёвр", — подытожил Пушилин.
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