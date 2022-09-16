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Пушилин: больше всего ВСУ хотят захватить Красный Лиман

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины считают для себя самым стратегически приоритетным направлением — город Красный Лиман.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Захватив город, ВСУ смогли бы выстроить плацдарм для последующего продвижения на Луганскую Народную Республику", — в интервью изданию "Украина.ру" заявил он.

Правда, он отметил, что не исключает атак и на других участках фронта, например, на Угледарском направлении. Тем более, что националисты там стали разминировать территорию, заминированную ими же.

"Возможно, они готовятся к наступлению, но с учётом того, что наша разведка знает об этой ситуации, мы можем предполагать, что это ещё один отвлекающий манёвр", — подытожил Пушилин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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